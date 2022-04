El defensor nacional Gary Medel dio a conocer que la Selección Chilena no pudo encontrar un estilo de juego propio con los entrenadores Reinaldo Rueda y Martín Lasarte, donde además dio a conocer que los técnicos no supieron adaptarse a los jugadores que tenían a disposición.

Gary Medel se tomó el tiempo para conversar respecto a lo que pasó en la Selección Chilena donde se culminó sin conseguir los boletos para ir al Mundial de Qatar 2022. El defensor no tuvo inconveniente para hablar respecto a los procesos vividos con el colombiano Reinaldo Rueda, como también con Martín Lasarte.

“No sé cómo explicarlo, no teníamos idea de juego, no se adaptaron los técnicos a los jugadores que tenían y nos pasó factura. No sabíamos si defendíamos, si presionábamos. Y perdimos muchos puntos en casa. Nos pasó con Rueda y Lasarte, no sabíamos. Jugábamos porque tenemos jugadores buenos, pero nos pasó la cuenta”.

No fue todo, debido a que también agregó que “A lo mejor no tenían los jugadores para salir a presionar, pero entonces pongamos una idea de buena defensa, contraataque, pero no teníamos ninguna idea clara”, expresaba el defensor del Bologna en conversación con ESPN Chile.

Además, el zaguero central indicó que “Creo que no había ningún proyecto, al final pase lo que pase jugamos los mismos. Se metieron algunos, pero de proyecto no se vio nada. Siempre se los dijimos, que invirtieran en formación, Sub-20, Sub 17, que hicieran un complejo bonito y nada”.

En esa misma línea, uno de los capitanes de La Roja expresó que “Se fueron a competencias menores con respecto a Europa, como México. Se lo dijimos a todos los presidentes, a todos los dirigentes. Lo dimos a entender y jamás nos dieron una mano con eso”.

Finalmente, dentro de sus palabras confesando sus sensaciones al respecto de lo ocurrido con Chile, fue categórico en señalar que es positivo que se hayan arreglado algunas relaciones al interior del camarín.

“No podría decir si hubiera terminado distinto con Rueda, no lo sabemos. Pero por resultados e idea de juego veníamos mal, necesitábamos un cambio. No sé si después se eligió mal, pero estuvo bueno que se arreglara el grupo, lo de Arturo (Vidal) con Claudio (Bravo), también hay cosas positivas”.