Universidad Católica siempre ha estado pendiente de lo que pueda pasar con el regreso de Gary Medel. El futbolista es uno de los últimos ídolos cruzados y que empieza a mirar de reojos lo que puede ser un retorno al continente sudamericano para calzarse la camiseta de la franja nuevamente.

El futbolista conversó de forma exclusiva con ESPN Chile en la cual dio a conocer las aspiraciones que tiene a corto plazo para volver a nuestro país, pese a que confesó que desea en lo pronto seguir competiendo en Europa disfrutando del buen presente que tiene con el Bologna.

“Ponte el año pasado no tenía muchas ganas de seguir en Europa y quería volver porque tuve un año de mierda, con muchas lesiones y estaba pasando en un mal momento. Luego pasó de que me iba a ir a España, teníamos todo listo y pasó que no se dio, nos quedamos en Bologna y cambia, el fútbol es así”.

En esa misma línea uno de los capitanes de la Selección Chilena agregó que “He andado super bien, están todos muy contentos, yo me siento bien, mi familia igual, todo dependerá de lo que pase en el año. Quiero estar un año más aquí compitiendo, no estoy en un club grande, pero si compito con jugadores muy buenos”.

Para finalizar, el defensor sentenció señalando que “Están todos en un muy alto nivel, eso es lo que me motiva a mi. La competitividad, jugador con weones buenos, que sean buenos para la pelota y que entiendan el fútbol. Eso es lo que me apasiona”.