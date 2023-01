La Selección Chilena Sub 20 no logró el objetivo en el Sudamericano Sub 20 y se quedó sin clasificar a la fase final, tras perder con Venezuela. Un histórico de Chile defiende a Ormazábal.

Increíble, pero cierto. La Selección Chilena Sub 20 vuelve a estar en las portadas y no por cosas lindas, sino que por otro fracaso más en un Sudamericano. El equipo de Patricio Ormazábal perdió por 1-0 ante Venezuela y quedó fuera de la pelea por un pasaje al Mundial de Indonesia. El técnico de la Rojita reconoció que cometió errores, pero hay varios que salen en su defensa.

Uno que fue crítico con los dirigentes y no con Ormazábal es Miguel Ángel Neira. El exjugador de la Universidad Católica cree que este problema de los jóvenes es únicamente responsabilidad de la cúpula del fútbol chileno.

"Yo creo que esto es producto única y exclusivamente de los dirigentes del fútbol chileno, porque los que dirigen las cadetes son puros cabros que salen de la universidad con un título de Educación Física. No tienen idea de fútbol. Lo fundamental para haber trabajado en cadetes es haber jugado fútbol", dijo.

Eso no es todo, Neira fue directo al hueso y aprovecha de mencionar en Bolavip Chile que "todos los niños que llegan a las distintas selecciones tienen una formación pésima, porque los técnicos son malos y no tienen fundamentos. ¿Cómo se va a esperar más de una Selección? Es imposible".

Patricio Ormazábal lidera el fracaso de la Sub 20 en Colombia

Neira sabe que es un fracaso importante para el fútbol chileno no ir, otra vez, a un Mundial de la Sub 20. Igualmente, el exjugador le presta ropa a Ormazábal y cree que la culpa no es del DT de la Rojita, sino de lo que se realiza antes en el proceso para que lleguen los jugadores a defender a un equipo en esta categoría.

"Al Pato Ormazábal, a quien quiero mucho, le llegan todos estos chicos que no tienen una base y no tienen nada. Entonces, ahora todos van a crucificar al Pato Ormazábal. Esto no es culpa de él, es culpa de los equipos que no trabajan bien en cadetes. Es un fracaso compartido, si es un frarcaso y cómo no vas a clasificar con Bolivia y Venezuela en el mismo grupo. Es el colmo", admitió.

Ahora, la ANFP tendrá que tomar medidas drásticas sobre qué pasará con la dupla técnica de Patricio Ormazábal y Milován Mirosevic, que en el Sudamericano perdieron 2 partidos, ganaron uno y empataron otro.