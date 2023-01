La Selección Chilena Sub 20 está a una victoria de pasar a la próxima fase del Sudamericano. La victoria de ayer ante Bolivia por 1-0 con gol de Lucas Assadi sembró la tranquilidad en la interna de La Rojita. Sin embargo, el ambiente futbolero no quedó conforme con la presentación del equipo de Patricio Ormazábal en Colombia.

Uno de ellos fue Danilo Díaz, quien en ADN entregó su parecer sobre varias situaciones y le tiró un palo a varios futbolistas con experiencia entre ellos Darío Osorio, Joan Cruz, Assadi, Vicente Conelli y Paolo Guajardo, ya que el equipo nacional no ha mostrado en plenitud el buen nivel de sus futbolistas en la cita sudamericana.

"Fue un partido con muchas imprecisiones. Darío Osorio solo tuvo chispazos. Lucas Assadi tocó una, gran gol y gran maniobra y no participó del juego. Joan Cruz a ratos participó, pero cometió una niñería y se quedó fuera del partido ante Venezuela, donde Chile se juega la clasificación", expresó en la emisora.

Además, el Tenor del Pueblo agregó que "Guajardo le vimos cosas mejores en Wanderers. Corrió, batalló, pero no gravitó en lo que le conocemos. Conelli, después del estreno frente a Ecuador se ha ido diluyendo (…) Lo mejor es el resultado y acá influyó el peso de la historia".

Lucas Assadi y Vicente Conelli fueron criticados por Danilo Díaz (Comunicaciones FFCH)

En su comentario, además, Díaz le dedicó varias palabras a Cruz, quien se va a perder la definición del grupo junto a Marcelo Morales el próximo sábado 28 de enero ante Venezuela en el Pascual Guerrero de Colombia.

"El arquero va a sacar y él le pone la mano. Amarilla y te quedaste fuera del partido que define la clasificación. Un jugador que es fundamental para lo poco que ha mostrado en el juego este equipo. Nadie puede decir que el equipo no se ha prodigado, no ha batallado, que no es un equipo que combate. Es un equipo que juega poco, que no tiene mucho la pelota", indicó.

Para rematar, Díaz fue directo al hueso sobre el andamiaje de la Selección. "Están tan atrapados por la pizarra que terminan jugando como PlayStation. Terminan jugando 20 metros para acá, 15 para allá y dejan de jugar fútbol, ese futbol por el que llegaron a jugar", terminó