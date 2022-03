La últimas dos fechas de las Eliminatorias Sudamericanas se acercan a pasos agigantados. La Selección Chilena ya tiene la nómina defenitiva para afrontar los trascendentales compromisos ante Brasil y Uruguay con algunas sorpresas.

Uno de los nombres que llamó la atención en la lista dada por Martín Lasarte, es el de Luis Jiménez. El Mago vuelve a ser considerado y en conversación con las redes sociales de Palestino valoró su nominación y las ganas que tiene de ir a la Copa del Mundo de Qatar 2022.

"Estoy feliz, contento, con mucha ilusión, con la ilusión de poder clasificar al Mundial", comenzó diciendo el futbolista de 37 años.

"Son dos partidos importantes, difíciles, pero somos conscientes que lo podemos lograr, vamos con mucha ilusión, con mucha fe a jugar nuestra posibilidad", agregó el ariete.

Para finalizar, se mostró ilusionado por obtener un buen resultado ante la Verdeamarhela. "Siempre hay una primera vez, en el fútbol, sobre todo hoy en día no hay grandes diferencias. Son once contra once, creo que Chile tiene buenas armas para pararse de igual a igual y por qué no salir con una victoria por primera vez desde Brasil", cerró.

Recordar que la Roja visitará en el Estadio Maracaná a Brasil y ante Uruguay hará de local en el Estadio San Carlos de Apoquindo.