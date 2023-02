El ex delantero de la Selección Chilena, Juan Carlos Letelier, comentó lo que fueron los polémicos dichos de Marcelo Díaz en contra de Reinaldo Rueda y le pegó un duro palo al bicampeón de América.

Siguen las repercusiones por los polémicos dichos de Marcelo Díaz en el programa Todos Somos Técnicos, donde el actual volante de Audax Italiano se refirió en duros términos al paso del entrenador colombiano Reinaldo Rueda en la Selección Chilena.

“Para mí el error más grande fue Rueda. Con él cualquiera iba a la Selección, hacías un partido bien, uno solo, e ibas. No pueden ir futbolistas que no jueguen en sus equipos”, dijo en su momento "Carepato".

Díaz no estuvo en las nóminas de Rueda en la Selección Chilena | Foto: Agencia Uno

Uno que alzó la voz fue Juan Carlos Letelier, ex atacante de la Roja, quien conversó con Bolavip Chile y si bien comparte cierta parte de la crítica del ex Racing Club de Avellaneda, también dejó en claro que no era el momento para salir al paso sobre este tema.

"Yo creo que más que estuvo mal, es una realidad. Hay muchos jugadores que son a nivel de equipo y otros de Selección Chilena o sea no sienten el cambio. Hay bastantes futbolistas que han andado bien a nivel de clubes pero a nivel de selecciones no dan lo que uno esperaba de ellos", comenzó diciendo el oriundo de Valparaíso.

"Yo creo que él tiene un resentimiento de muchas cosas a nivel de selección y a nivel de clubes. Él lo que más quiso fue volver al club de sus inicios y no pudo volver tampoco y hubo un momento donde todos los querían en la Roja y los DTs no lo trajeron tampoco", añadió el goleador del Equipo de Todos en los ochenta.

Por último, el campeón con Cobreloa remarcó que "ahora que está en Chile se da el momento para decirlo y expresarlo, así como lo hizo con el arbitraje en el partido de la UC vs Audax Italiano. Hoy en día, hay muchos jugadores que han vuelto que se creen con el derecho de decir todo lo malo de lo que tenemos en Chile", remató.