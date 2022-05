Pablo Milad niega que Eduardo Berizzo esté listo en la Selección Chilena: "No sé de donde han sacado eso"

Sigue la búsqueda del nuevo entrenador de la Selección Chilena y varios son los nombres que han salido a la palestra en los últimos días, pero hay uno que ha llamado la atención y el que parece corre con ventaja: el argentino Eduardo Berizzo.

El "Toto" ya habría tenido acercamientos con Francis Cagigao y Pablo Milad en Chile, incluso habrían tenido una reunión para ver el tema de las negocaciones.

Pero, el propio presidente de la ANFP, Pablo Milad, salió a negar esto en conversación con Al Aire Libre de Cooperativa, algo que ha generado incertidumbre entre los hinchas chilenos.

"No hay ningún anuncio de Eduardo Berizzo, no sé de donde han sacado eso. Están en evaluación los técnicos, ninguno confirmado aún", afirmó el ex presidente de Curicó Unido.

Berizzo sigue siendo candidato a tomar el mando que dejó Martín Lasarte | Foto: Getty Images

Recordar que la Roja todavía tiene chances de clasificar al Mundial de Qatar 2022, luego que se abriera una denuncia en contra del jugador ecuatoriano Byron Castillo y la FIFA acogiera dicha demanda, por lo que habrá que seguir esperando una resolución.

Hay que destacar que Berizzo ha tenido pasos por O’Higgins, Celta de Vigo, Athletic Club, Sevilla, Estudiantes de La Plata y la Selección de Paraguay, donde no dejó grandes impresiones y fue cesado por malos resultados.