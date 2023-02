Esta semana, el fútbol chileno estuvo cargado de polémicas, las cuales llamaron la atención de los hinchas nacionales en las redes sociales y generaron un fuerte debate sobre los problemas que se están viviendo actualmente en la Selección Chilena tanto en la masculina como en la femenina.

El primero en dejar la grande fue Marcelo Díaz, bicampeón de América con la Roja, quien destrozó la labor que tuvo el colombiano Reinaldo Rueda por su paso en nuestro país. “Para mí el error más grande fue Rueda. Con él cualquiera iba a la Selección, hacías un partido bien, uno solo, e ibas. No pueden ir futbolistas que no jueguen en sus equipos”, recalcó el actual volante de Audax Italiano en el programa Todos Somos Técnicos de TNT Sports.

Díaz lanzó duros dardos hacia Rueda | Foto: Agencia Uno

Bolavip Chile fue más allá y contactó a Miguel Ángel Neira, referente de la UC, quien no tardó en salir a apañar los dichos del volante campeón de la Copa Sudamericana con la U.

"En parte él tiene razón. Pasaron muchos jugadores en la era de Rueda que no tenían nivel para la Selección Chilena, pero la verdad duele y mucho. Estoy totalmente de acuerdo con Díaz. Yo no sé que le pasa a los últimos DTs que llama tanto jugador de México, si el fútbol mexicano hace mucho rato que tuvo su momento y después ya nada, esa liga no me gustó y menos ahora", dijo Neira.

Pero el histórico exvolante de la UC no solo habló sobre "Carepato", sino también tuvo palabras para mensajes subliminales que le mandó Christiane Endler a José Letelier, quien en buenos términos pidió la salida del DT, tras no clasificación de La Roja Femenina a la próxima Copa del Mundo.

"De acuerdo a lo que ella opina y lo que vio en las prácticas, a lo mejor tiene razón. En una de esas no era el técnico adecuado", sentenció el ganador de cuatro títulos con la UC en la década de los '80.