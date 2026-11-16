La familia del histórico emblema de Cobreloa y mundialista con Chile en 1982 actualizó su estado de salud tras sufrir un infarto.

El histórico exmundialista de la Selección Chilena y referente de Cobreloa, Mario Soto, de 76 años, continúa internado en estado grave tras sufrir un infarto mientras disputaba un partido de una liga amateur durante este domingo. El exdefensor permanece en la Unidad de Cuidados Intensivos del Hospital Luis Tisné, en Santiago, donde se mantiene bajo observación médica.

Durante la tarde de este lunes, Bolavip Chile tuvo acceso a un nuevo parte médico entregado por su familia, que actualizó su condición y entregó detalles sobre las complicaciones que enfrenta.

Mario Soto permanece internado en la UCI (Archivo).

“En su estado grave está estable. A ratos reacciona, pero lo sedan para evitar mayores complicaciones, porque tiene un derrame en la parte exterior del cerebro y una arteria tapada del corazon. Hay que ver su avance dia a dia”, informaron.

La noticia genera preocupación en el fútbol chileno, considerando la trayectoria de Soto, quien fue uno de los grandes referentes del poderoso Cobreloa de la década de los ‘80.

Con el cuadro loíno conquistó tres títulos de Primera División, además de disputar las dos finales de Copa Libertadores que alcanzó el club en 1981 y 1982. También defendió a la Selección Chilena en el Mundial de España 1982.