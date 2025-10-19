El fútbol chileno ha sido testigo en el último tiempo de preocupantes episodios relacionados con la salud de exjugadores. Hace unas semanas, el histórico arquero Patricio Toledo —recordado por su paso por Universidad Católica y la selección chilena— debió ser asistido tras sufrir un infarto durante el evento “Adiós Capitanes”, realizado en el Claro Arena.

Ahora, una situación similar volvió a encender las alarmas. El protagonista fue nada menos que Mario Soto, recordado zaguero central de amplia trayectoria en el balompié nacional y referente de Cobreloa en los años 70 y 80.

El exdefensor, de 75 años, participaba en un partido de la Liga Amateur, instancia donde habitualmente compite junto a otros exfutbolistas, cuando sufrió un inesperado problema de salud.

Mario Soto fue dado de alta tras exámenes médicos

Según informó ADN Deportes, el campeón con Cobreloa y Unión Española se encontraba disputando un encuentro con el equipo “Cracks”, en la serie Súper Diamantes de la LIF (Liga Independiente de Fútbol), cuando comenzó a sentirse mal. Rápidamente, los asistentes llamaron a la ambulancia presente en el recinto, cuyos paramédicos atendieron al exjugador y evaluaron su estado.

El exzaguero fue trasladado por una ambulancia a un centro asistencial, donde se le realizaron distintos exámenes para determinar el origen del malestar. De acuerdo al citado medio, se descartó un infarto y Soto fue dado de alta, por lo que ya se encuentra en su domicilio, recuperándose de manera favorable.

Mario Soto enfrentando a Flamengo por la Copa Libertadores de América | FOTO: Archivo

Vale recordar que Soto ya había enfrentado un complicado cuadro de salud durante la pandemia de Covid-19, cuando contrajo la enfermedad y debió ser internado en una residencia sanitaria, situación de la que logró salir adelante tras varios días de tratamiento y observación.

Este tipo de episodios ha abierto nuevamente el debate sobre el estado físico de las viejas glorias del balompié nacional, muchos de los cuales siguen ligados al deporte pese al paso del tiempo.