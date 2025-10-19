Una profunda preocupación se generó este domingo 19 de octubre en torno a la figura de Mario Soto, histórico exjugador de Cobreloa y de la Selección Chilena.

Según informó ADN Deportes, el ex director técnico se encontraba disputando un encuentro con el equipo “Cracks”, en la serie Súper Diamantes de la LIF (Liga Independiente de Fútbol), cuando comenzó a sentirse mal.

El citado medio informó que los asistentes llamaron a la ambulancia presente en el recinto, cuyos paramédicos atendieron al exjugador y evaluaron su estado.

Mario Soto desmiente un grave problema de salud

Tras la ola de rumores, fue el propio ídolo minero quien rompió el silencio para aclarar la situación, desmentir un cuadro de gravedad y relatar la secuencia exacta de los hechos.

Soto explicó que todo se debió a un malestar digestivo que activó, por precaución, los protocolos médicos de la liga.

“Nosotros estábamos jugando y me molestó un poco el estómago y ante eso, recibo al doctor. Me quedo sentado en la galería con compañeros y amigos. Cuando salgo me preguntan que me pasó y yo les digo”, partió aclarando el exdefensor a Bolavip Chile.

Mario Soto levantó tres títulos con la camiseta de Cobreloa | FOTO: Archivo

Soto continuó su relato explicando cómo la situación escaló: “Me quedo sentado en la galería con compañeros y amigos. Cuando salgo me preguntan qué me pasó y yo les digo. Después me tiré en el pasto, llaman al kinesiólogo y me hacen los primeros chequeos. Ahí activaron los protocolos en la liga y llamaron a la ambulancia y a la Clínica”.

Afortunadamente, el histórico jugador confirmó que todo quedó en un susto y que su salud está fuera de riesgo. “En el hospital me hicieron todos los exámenes y salieron buenos, para mayor tranquilidad”, concluyó Soto, llevando la calma a sus cercanos y al mundo del fútbol.