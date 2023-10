La selección chilena aseguró -a falta de un partido- su paso a la semifinal del fútbol en los Juegos Panamericanos Santiago 2023 al ganarle 1-0 a Uruguay con gol de Alexander Aravena.

El cuadro de Eduardo Berizzo logró su segunda victoria consecutiva (antes fue a México) y con esto logró 6 puntos, sellando su paso para pelear por una presea.

Una de las figuras fue el arquero Brayan Cortés, el que si bien es cierto no tuvo tanto trabajo, cuando se le requirió, siempre estuvo atento dándole seguridad a la línea defensiva, algo que rescata el mundialista Óscar Wirth.

“Respondió bien Cortés, tu sabes que cuando los defensores miran para atrás y dicen ‘hay alguien que ataja’ le da otra confianza al equipo”, aseguró el ex golero en conversación con Bolavip.

Óscar Wirth destaca el trabajo de Brayan Cortés.

Consultado sobre los jugadores que pueden tener alguna oportunidad en la selección adulta que pelea por clasificar al Mundial 2026, Wirth destaca a dos jóvenes.

“El gol de Aravena fue muy bueno, él es un buen jugador y Damián Pizarro es un cabro interesante y es el más pintado para jugar en la adulta”. afirma.

Oscar Wirth no está contento con el nivel futbolístico

El ex arquero pese a reconocer el importante triunfo chileno, deja en claro que no está para nada conforme con lo que muestra la selección de Berizzo.

“A pesar de que el primer tiempo fue más competitivo, futbolísticamente no me gusta mucho la verdad, no veo un fútbol claro, no la veo contundente y la única forma de ganarle al contrario es jugar bien”, cerró.

¿Cuándo vuelve a jugar Chile en los Juegos Panamericanos?

El domingo 29 de octubre desde las 18 horas, La Roja de Eduardo Berizzo volverá a ver acción en su tercer y último partido del Grupo A en los Juegos Panamericanos. El próximo desafío será ante República Dominicana en el Estadio Sausalito de Viña del Mar.