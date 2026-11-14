A juicio del King, estos dos emblemas de la U deben estar sí o sí en el nuevo proceso de la Selección Chilena al Mundial 2030.

Arturo Vidal una vez más volvió a hacer de las suyas tras analizar a la Selección Chilena en el ‘React’ de Mega. Esta vez, el reciente campeón con Colo Colo comentó la derrota por 1-0 de La Roja ante Colombia en Cali, resultado que se produjo tras un autogol de Guillermo Maripán.

Durante su análisis, el ‘King’ puso sobre la mesa dos nombres que, a su juicio, deben ser considerados para el nuevo proceso de Chile rumbo al Mundial 2030. Se trata de Eduardo Vargas y Charles Aránguiz, actuales figuras de Universidad de Chile y referentes de la Generación Dorada.

“A Eduardo Vargas llámalo porque está volando, ¿qué vas a hacer? A Charles Aránguiz si está bien, tienes que llamarlo. Ya después verás si tiene que jugar o no jugar. Pero está jugando porque está vigente, no está jugando porque es Aránguiz, está jugando porque se lo gana en el día a día, en los partidos sale figura, y lo mismo el ‘Edu’”, manifestó Vidal.

El mediocampista también planteó que Nicolás Córdova debe evaluar otras alternativas del fútbol chileno y no concentrarse únicamente en los delanteros.

“De los otros equipos también hay muy buenos jugadores, ahí ya tendrías que ver los partidos, ir viendo cómo se mueven, en qué posición necesito jugadores, pero es difícil, acá en el futbol siempre se ven los delanteros, los goleadores, pero no puedes llamar a veinte ‘9’”, cerró.

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En síntesis…