El delantero de la Universidad de Chile, Eduardo Vargas sorprendió a todos con esta decisión en la U.

Universidad de Chile tiene este fin de semana un duelo crucial dentro de la Liga de Primera, en el que los ‘Azules’ viajarán al sur del país para enfrentarse a Deportes Concecpión.

El conjunto que comanda Fernando Gago podría abrochar este fin de semana el Chile 2, en donde en caso de vencer al ‘León de Collao’, la Universidad de Chile aseguraría su participación en la Copa Libertadores 2027.

Para este partido, el estratega azul cuenta con la ausencia confirmada de dos jugadores titulares como Marcelo Morales e Igor Lichnovsky por suspensión, por lo que Gago deberá buscar reemplazante en aquellos puestos.

Otro de los jugadores que asomaba como baja era el delantero Eduardo Vargas, quien fue operado a inicio de semana por una fractura metacarpiana en su mano derecha, la que en una primera instancia, lo alejaba de las canchas por dos semanas.

Vargas toma una decisión importante en la U | Foto: Photosport

Pero en esta jornada, una importante noticia fue la que estremeció a todos en el Centro Deportivo Azul y que tiene como gran protagonista al goleador de la U, quien tomó una sorpresiva decisión.

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Hace unos instantes, el periodista de TNT Sports, Marcelo Díaz informó en el programa ‘Pelota Parada’ de lo que es la gran intención del atacante azul en poder decir presente en el partido ante Deportes Concepción.

“Eduardo Vargas está pidiendo jugar el fin de semana y van a probarlo con un buen vendaje. El argumento de Vargas es que jugó 45 minutos con la mano fracturada e hizo el gol incluso, así que quiere estar y no se quiere perder nada”, declaró.

Concluyendo, Díaz expresó al cuerpo médico y técnico su intención de poder decir presente en el partido del fin de semana con un vendaje especial, por lo que accederán a esta petición y probarán en estos dos días que restan de entrenamientos la situación del delantero.

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“Es un tipo competitivo, quiere estar en el partido donde la U pueda asegurar el Chile 2, después de un año de esfuerzo, quiere estar en esta guinda de la torta, quiere estar, no lo descarten y lo probarán en estos dos días, él ha pedido al cuerpo médico y técnico el poder estar en este partido”, cerró.