Universidad de Chile confirmó a sus 19 jugadores citados para enfrentar a Deportes Concepción.

Universidad de Chile disputará un importante duelo dentro de la Liga de Primera en el que los ‘Azules’ se enfrentarán en condición de visitante a Deportes Concepción en el Estadio Ester Roa Rebolledo.

Para este compromiso, el estratega Fernando Gago trabajó con todo junto a sus dirigidos pensando en este importante desafío, en el que busca sumar un triunfo y así asegurar el cupo de Chile 2.

En este duelo, el ‘Romántico Viajero’ contará con importantes bajas, en la que Eduardo Vargas, Marcelo Morales, Igor Lichnovsky e Israel Poblete no serán opciones en esta jornada.

Con estas importantes ausencias, dentro de la convocatoria azul reaparecerá el defensor Bianneider Tamayo y los delanteros Gonzalo Reyna y Diego Cofré, quienes esperan poder sumar minutos en este partido.

Vargas será baja en la U | Foto: Photosport

Los citados de la Universidad de Chile ante Dep. Concepción

Arqueros: Gabriel Castellón y Cristopher Toselli.

Defensores: Nicolás Ramírez, Nicolás Fernández, Fabián Hormazábal, Matías Zaldivia y Bianneider Tamayo.

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Mediocampistas: Tobías Reinhart, Charles Aránguiz, Marcelo Díaz, Agustín Arce, Javier Altamirano y Lucas Barrera.

Delanteros: Maximiliano Guerrero, Octavio Rivero, Gonzalo Reyna, Juan Martín Lucero, Ignacio Vásquez y Diego Cofré.