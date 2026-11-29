Universidad de Chile disputará un importante duelo dentro de la Liga de Primera en el que los ‘Azules’ se enfrentarán en condición de visitante a Deportes Concepción en el Estadio Ester Roa Rebolledo.
Para este compromiso, el estratega Fernando Gago trabajó con todo junto a sus dirigidos pensando en este importante desafío, en el que busca sumar un triunfo y así asegurar el cupo de Chile 2.
En este duelo, el ‘Romántico Viajero’ contará con importantes bajas, en la que Eduardo Vargas, Marcelo Morales, Igor Lichnovsky e Israel Poblete no serán opciones en esta jornada.
Con estas importantes ausencias, dentro de la convocatoria azul reaparecerá el defensor Bianneider Tamayo y los delanteros Gonzalo Reyna y Diego Cofré, quienes esperan poder sumar minutos en este partido.
Vargas será baja en la U | Foto: Photosport
Los citados de la Universidad de Chile ante Dep. Concepción
Arqueros: Gabriel Castellón y Cristopher Toselli.
Defensores: Nicolás Ramírez, Nicolás Fernández, Fabián Hormazábal, Matías Zaldivia y Bianneider Tamayo.
Mediocampistas: Tobías Reinhart, Charles Aránguiz, Marcelo Díaz, Agustín Arce, Javier Altamirano y Lucas Barrera.
Delanteros: Maximiliano Guerrero, Octavio Rivero, Gonzalo Reyna, Juan Martín Lucero, Ignacio Vásquez y Diego Cofré.