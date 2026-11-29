La razón por la que el delantero de la Universidad de Chile, Eduardo Vargas no jugará ante Deportes Concepción.

Universidad de Chile tiene hoy un importante partido dentro de la Liga de Primera, donde los ‘Azules’ se enfrentarán ante Deportes Concepción en el Estadio Ester Roa Rebolledo en Concepción por la penúltima fecha del torneo nacional.

Para este encuentro, el entrenador Fernando Gago tiene importantes bajas en el conjunto ‘Laico’, pero sin duda que hay una de ellas, que es bastante significativa dentro del equipo.

Se trata del delantero, Eduardo Vargas, quien no estará presente en este compromiso de la Universidad de Chile y su estratega deberá encontrarle un reemplazante para este duelo clave.

¿La razón de su ausencia? Eduardo Vargas no jugará porque hace unos días fue operado de una fractura metacarpiana en su mano derecha, la que lo dejará un par de semanas fuera de las canchas.

Vargas será baja hoy en la U | Foto: Photosport

De esta forma, Universidad de Chile afrontará este partido sin su goleador, en donde Fernando Gago tendría pensado en que Octavio Rivero sea su reemplazo en el ataque.

Publicidad

El duelo entre Deportes Concepción y Universidad de Chile se disputará este domingo 29 de noviembre a partir de las 18:00 horas y lo podrás seguir por TNT Sports.