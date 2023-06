La Selección Chilena tuvo una excelsa actuación en esta jornada tras vencer por un contundente 5-0 a República Dominicana en su segundo amistoso de esta Fecha FIFA, el cual se disputó en el Estadio Sausalito de Viña del Mar.

Una de las grandes figuras de este duelo fue el atacante Bruno Barticciotto, quien tras su gran debut con doblete incluido conversó con CHV y desmenuzó lo que fue su estreno con ‘La Roja’.

“Por suerte mis dos debuts como profesional como en la Selección, he podido marcar. Son cosas que uno no se imagina y son sueños que se cumplen. A pesar del rival, lo pudimos sacar adelante, estoy muy feliz de debutar”, comenzó señalando Barticciotto.

Sobre lo que fue su dupla de ataque que conformó con Ben Brereton, el atacante de Palestino confesó que es una fortuna tener que compartir ataque con un jugador de gran calidad como lo es ‘Big-Ben’.

Barticciotto y su debut soñado con La Roja | Foto: Photosport

“Ben es un jugadorazo, estar en la Selección con estar con todos los que jugaron hoy y los que no jugaron, te sube el nivel, se te hace más fácil porque te entienden, los espacios los saben ocupar. Jugar con Ben o con el que sea estando acá se hace más fácil”, declaró.

Su primer gol con la Selección Chilena fue desde los doce pasos, en donde el ‘Barti Jr’ detalló la gran ayuda que le brindaron referentes como Arturo Vidal y Gary Medel, con un detalle que sorprendió al jugador.

“(El penal) No lo pedí, pensé que le iba a pegar Arturo (Vidal). Fue Arturo y Gary y me dijeron que lo patee, estoy muy agradecido de ellos por lo que hicieron, no me lo esperaba, pero estoy muy agradecido”, explicó.

Finalmente, Barticciotto tomó la palabra por las piezas jóvenes que se han ido incorporando en la Selección y profundizó en que los jugadores experimentados han aligerado todo su proceso de inserción a ‘La Roja’.

“No solo yo, todos los que nos hemos ido integrando como los más jóvenes, se han portado muy bien todos, eso te hace tener más confianza y estamos muy agradecidos con todos. Mi papá estaba muy feliz y porque jugó lo enfocan un poco, pero toda la familia está muy feliz”, concluyó.