El DT de la Selección Chilena, Ricardo Gareca, planteó en conferencia de prensa que los periodistas no tienen la capacidad de un técnico, una situación que resulta una obviedad. Cristián Caamaño no estuvo de acuerdo con lo que expresó el Tigre.

“Indudablemente que aquí se equivoca Gareca, ya cuando empiezas a plantear una distancia contra quienes están criticando, opinando, muchas veces una crítica favorable, no necesariamente todo es negativo”, opinó el periodista en Deportes en Agricultura.

El profesional de las comunicaciones se refirió al historial negativo de Gareca en partidos oficiales de la Selección Chilena: “Pero si en cinco partidos, has perdido tres, empatado dos ante las potencias de Perú y Canadá y en cinco partidos has hecho un gol de casualidad, porque ese gol no va a ocurrir nunca más en la vida en la selección, entonces algo estás mal Ricardo”.

Caamaño cree que a Gareca le falta franqueza para decir que no le gusta un futbolista: “Algo estás haciendo mal desde todo punto de vista. Desde armar estas convocatorias, desde cómo estás haciendo jugar a la selección, desde ocultar problemas evidentes como el de Brereton, donde no tienes más allá de tu capacidad como director técnico la franqueza de decir ¿sabes qué? no me gusta Ben Brereton”.

“¿Sabes por qué no me gusta? Porque yo necesito un 9 que sea técnico, un 9 que sepa controlar el balón de espalda, un 9 que vaya a buscar el balón correctamente hacia el primer o segundo palo, que entienda a sus compañeros, pero todo desde tu labor como entrenador también utilizas una especie de muletilla que tienen los entrenadores, yo soy entrenador y ustedes ahí”, agregó.

Cristián Caamaño criticó a Ricardo Gareca por no abordar con “franqueza” la situación de Ben Brereton. (Foto: Photosport)

Cristian Caamaño siente que Ricardo Gareca deja un flanco abierto en la Selección Chilena

El periodista de la 92.1 espera que el DT tenga éxito, pero considera que está dejando un flanco: “Ojalá le vaya bien y que él como entrenador encuentre las respuestas, pero si nosotros estamos dando la respuesta para decirle que a Felipe Mora no necesita viajar a Estados Unidos, está quedando no en ridículo, pero está dejando un flanco abierto absolutamente innecesario”.