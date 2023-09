Campeón de la Copa Sudamericana con la U se aburre de Eduardo Berizzo y exige su salida de La Roja: "No está para la selección"

La Selección Chilena arrancó con el pie izquierdo las Eliminatorias Sudamericanas rumbo al Mundial del 2026. Los pupilos de Eduardo Berizzo sufrieron una dura caída por 3-1 frente a la selección uruguaya de Marcelo Bielsa.

El principal apuntado por los hinchas nacionales en las diversas redes sociales es el DT trasandino, quien no encuentra el rumbo desde su llegada a nuestro país y sumó una nueva derrota.

Futbol, Uruguay vs Chile. Eliminatorias mundial 2026. El entrenador de Chile Eduardo Berizzo, dirige durante el partido contra Uruguay por las clasificatorias al mundial 2026 en el estadio Centenario. Montevideo, Uruguay. 08/09/2023 Javier Valdes/Photosport Football, Uruguay vs Chile World Cup 2026, qualifying match. Chile’s head coach Eduardo Berizzo, gestures during 2026 World Cup qualifying football match against Uruguay at Centenario stadium in Montevideo, Uruguay. 08/09/2023 Javier Valdes/Photosport

Si hay alguien que no aguanta más al Toto Berizzo en la banca del Equipo de Todos es Marcos González, ex defensor de la Universidad de Chile y ex seleccionado nacional, quien exigió la salida del trasandino.

“Es la repetición de lo que se hizo durante estos 10 partidos de preparación desde que llegó. Nada ha cambiado. La culpa no es de los jugadores. El entrenador es el responsable y ha demostrado a lo largo de 10 partidos que no está para la selección no más”, manifestó en conversación con Redgol.

“Así de simple. Los chicos se esfuerzan, pero lamentablemente hay un entrenador que no está preparado. Si no hay un cambio en el tipo de trabajo que se está haciendo, va a ser una eliminatoria en donde vamos a sufrir mucho”, remató el campeón de la Copa Sudamericana con la U.

Con este resultado, el combinado nacional quedó en la octava posición con 0 puntos y ahora tendrá que salir a ganar ante Colombia, en el Estadio Monumental.

¿Cuándo vuelve a jugar Chile?

Tras la caída ante Uruguay, la Roja buscará sumar sus primeros puntos este martes 12 de septiembre, cuando enfrente a Colombia a las 21:30 horas en el Monumental.