Una fuerte polémica azota a la Selección Chilena Femenina a tan solo días de disputar la tan ansiada final de los Juegos Panamericanos de Santiago 2023 ante la Selección de México.

¿Qué pasó? La Roja se quedó sin sus dos arqueras para disputar el oro panamericano, situación que hizo estallar a los hinchas chilenos en las diversas redes sociales.

“No lo dejo a la pasada. Siento que el gran pecado fue confiarnos del Valencia, del acuerdo que había. Si Antonia (Canales) siguiera acá, no no estaríamos en este escenario”, fue una de las frases del entrenador Luis Mena en conferencia de prensa, para así apagar el incendio.

En el panel de Los Tenores de ADN Deportes comenzaron a debatir sobre esta polémica situación y la periodista Carolina Fernández no titubeó a la hora de dar su punto de vista.

“Hay una evidente falta de parte de la Federeción y del cuerpo técnico, hay una ingenuidad a esta altura del partido que llama la atención porque si él dice que el único pecado fue confiar en la palabra del club en un acuerdo que está por debajo de un reglamento a nivel FIFA o sea si el club la necesitaba a la jugadora la llama de vuelta. Entonces me parece que el gran pie cojo es que la selección no se cubrió porque esto se sabía desde un principio y ahí no estoy con Luis Mena porque las bases nunca cambiaron y siempre supimos que el periodo de los Panamericanos no iba a coincidir con la fecha FIFA”, señaló la también panelista de TNT Sports.

Luego, Fernández fue consultada sobre el gran responsable sobre este papelón y ahí la comunicadora declaró que “el gran responsable primero es Luis Mena y su cuerpo técnico y luego la Federación”.

Mena sigue sumando críticas por el papelón de la Roja Femenina | FOTO: Dedvi Missene/Santiago 2023

“Imagínate jugaba Antonia Canales en la final y en el calentamiento ella se desgarra, ¿Quién ataja la final?”, cerró.

Chile va por el oro

Chile saltará a la cancha del Estadio Elías Figueroa Brander de Valparaíso este viernes en búsqueda del oro panamericano, instancia por la cual deberá enfrentar a México en la gran final.