Este martes la Selección Chilena vuelve a enfrentar a los Cafetaleros después de cuatro días, esta vez de local en el Estadio Monumental.

Este martes se disputa el segundo partido entre Chile y Colombia por la fecha FIFA de noviembre, donde La Roja intentará tomarse revancha ante los subcampeones de América, luego de caer por 1-0 el viernes pasado en Cali.

La Selección Chilena afronta este segundo amistoso en calidad de local, pues esta noche recibirá a los caribeños en el Estadio Monumental, luego de haber tenido que cambiar el escenario a última hora.

Si bien este encuentro se iba a llevar a cabo en el Estadio Nacional, la cancha no estaba en condiciones de albergar un partido internacional, debido al daño al césped tras los conciertos de la banda surcoreana BTS y el cierre de la Teletón.

La Federación de Fútbol de Chile se movió rápidamente y encontró acogida en el reducto de Colo Colo, donde se jugó el último partido entre ambos combinados en nuestro país por las Eliminatorias para el Mundial del 2026, con empate sin goles en aquella ocasión.

En comparación al primero de estos dos amistosos, el Equipo de Todos tiene una baja que es el lateral izquierdo Diego Ulloa, quien fue liberado por una fractura costal. En su reemplazo fue convocado el chileno-español Thomas Coulombe.

Diego Ulloa es baja para este segundo partido entre Chile y Colombia. (Foto: Oswaldo Paez, Vizzorimages/Photosport)

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¿A qué hora es el partido de Chile vs. Colombia?

El segundo partido amistoso entre Chile y Colombia se juega este martes 17 de noviembre a las 20:00 horas en el Estadio Monumental.

¿Quién transmite este partido amistoso en Chile?

Este partido será transmitido en televisión abierta por las señales de Mega y Mega 2. Mientras que en streaming va por la plataforma MegaGO.