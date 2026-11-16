Amistoso entre La Roja y Colombia sufre repentino cambio: “Se comunicaron con Colo Colo”

Todo indica que el partido de este 17 de noviembre no se disputará en el Estadio Nacional y se trasladará al Estadio Monumental.

La Selección Chilena no tiene tranquilidad y esto quedó demostrado para el segundo compromiso amistoso contra Colombia. ¿Qué pasó? El encuentro se acerca a sufrir una drástica modificación.

Pese a que todo indicaba que el duelo se disputaría sin mayores problemas en el Estadio Nacional, la información de Radio ADN expone lo opuesto: el recinto de Ñuñoa no está listo para albergar el espectáculo.

Luego de los conciertos de BTS y la realización de la Teletón, su pasto quedó dañado. Debido a tal panorama, la ANFP ya entabló conversaciones para trasladar el enfrentamiento a Macul.

“Desde el ente rector del fútbol chileno ya se comunicaron con Colo Colo para disponer del Estadio Monumental, decisión que se está analizando por estas horas”, reveló el medio citado.

“En Blanco y Negro están al tanto de que podrían ser la sede del último partido de La Roja en 2026, más allá del optimismo que había en el Ministerio del Deporte días atrás respecto a las condiciones del césped en el Nacional”, agregó.

La Selección Chilena tiene dudas contra Colombia. (Imagen: Comunicaciones FFCh)

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La Selección Chilena se mueve contra Colombia

Si este cambio se concreta, La Roja se medirá contra Colombia este martes 17 de noviembre en el Estadio Monumental. Por el momento, no se advierte un nuevo horario para el evento.

Cabe consignar que este amistoso será el último de Chile en la temporada. Tras esto, tendrá que enfocarse en el arribo del nuevo directorio de la FFCh, el que determinará al siguiente DT de la Selección Chilena.