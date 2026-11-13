La Selección Chilena cae ante Colombia tras desgraciado autogol de Guillermo Maripán

Un desafortunado autogol del defensor le costó una amarga derrota a La Roja, en uno de los últimos partidos del interinato de Nicolás Córdova.

El eterno interinato de Nicolás Córdova al mando de la Selección Chilena volvió a reencontrarse con la derrota tras caer 1-0 frente a la Selección Colombia en el Estadio Pascual Guerrero de Cali, en lo que fue el primer amistoso ante los cafetaleros en esta doble fecha FIFA.

Si bien La Roja arrancó buscando el arco rival y teniendo la pelota en algunos pasajes del primer tiempo con aproximaciones de Maxi Gutiérrez, quien incluso estrelló un tiro libre en el horizontal, la mala fortuna estaría en los pies de Guillermo Maripán.

A los 34 minutos, el defensor que volvió a ser titular en el ‘Equipo de Todos’, desvió en plena área un centro venenoso de Daniel Muñoz, y dejó sin opciones a Laurence Vigouroux desatando el único festejo de los colombianos ante su gente en Cali.

En el segundo tiempo vinieron los cambios en el esquema de Nico Córdova: ingresaron Nils Reichmuth, Ben Brereton, Lucas Cepeda, César Pérez y Víctor Felipe Méndez y Agustín Arce, sin embargo La Roja se fue diluyendo con el correr de los minutos y nunca encontró la fórmula para generar peligro, salvo un centro del atacante del Elche a los 84′, que complicó a Daniel Muñoz y casi la embocó en su propio arco.

No hubo tiempo para más y La Roja se llevó una nueva derrota que volvió a dejar las dudas de siempre en el funcionamiento táctico y la vocación ofensiva. El interinato de Córdova debería llegar a su fin el próximo martes en el último amistoso del año, también ante Colombia en el Estadio Nacional.

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El autogol de Maripán que le costó la derrota a Chile