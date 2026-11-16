¡Sorpresa en La Roja! Nicolás Córdova podría continuar al mando de la Selección Chilena

Desde la Selección Chilena abren las puertas a la continuidad de Nicolás Córdova para el 2027.

En la Selección Chilena se alistan para lo que será un nuevo desafío dentro de esta Fecha FIFA, en donde el equipo de todos se enfrentará ante Colombia en el Estadio Monumental, el que todo indicaba en una primera instancia, que podía ser el último partido de Nicolás Córdova como el DT de la selección.

Toda esta situación podría tener un nuevo vuelco dentro de la Selección Chilena y el que haría que Nicolás Córdova pueda seguir al mando del equipo de todos en lo que será el 2027.

Así lo dio a entender en esta jornada el Gerente de Selecciones, Felipe Correa, quien en conferencia de prensa fue consultado por la continuidad de Nicolás Córdova, en la que abrió todas las puertas para apostar con la continuidad del DT nacional.

“Efectivamente a finales del 2025, planteamos algunos plazos, pero la contingencia o la realidad institucional fue modificando el plano de esas decisiones, aunque insisto, estamos muy conformes con lo que ha sido el proceso de Nicolás Córdova como entrenador de la selección adulta”, parte señalando Correa.

Correa no le cierra las puertas a Córdova | Foto: Photosport

Agregando a esto, el gerente desmintió el haber señalado que los duelos ante Colombia iban a ser los últimos de Córdova como DT y expresó que el mismo Nicolás Córdova, podía seguir al mando de ‘La Roja’ para los próximos duelos de Chile en el 2027.

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“En la fecha pasada dije que Nico iba a dirgir estos partidos de noviembre (ante Colombia), pero no dije que iban a ser los últimos partidos, eso se los corrijo”, declaró.

Concluyendo, Correa sabe que ahora desde el ámbito institucional pueden revelarse nuevos cambios en el directorio, los que podrían empujar a tomar una nueva decisión sobre el futuro de la Selección Chilena, en donde para el 2027 puede existir un panorama más claro para la elección de un nuevo DT.

“Ahora hay que esperar a los cambios institucionales, será momento de conversar con el nuevo directorio y tomar decisiones en conjunto, conversar con Nico (Córdova), con las personas que tomarán esa posición. El proyecto que se va a ejecutar de acá en adelante, los plazos son más concretos y reales, eso nos pone en un plano en el que tenemos que tomar decisiones”, cerró.