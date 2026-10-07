Nicolás Córdova hace un claro llamado por este jugador de La Roja: “Hay que darle mucha confianza”

El entrenador de la Selección Chilena, Nicolás Córdova dejó este claro mensaje por este jugador de 'La Roja'.

La Selección Chilena cerró con un importante triunfo por 2-0 ante México su ruta de amistosos en esta Fecha FIFA, en el que ‘La Roja’ terminó cosechando una victoria ante los ‘Aztecas’ y dos derrotas ante Canadá y Estados Unidos.

Tras lo que fue este compromiso, el estratega Nicolás Córdova fue consultado sobre la situación que se vive en el arco de ‘La Roja’, en el que Lawrence Vigoroux se ha consolidado como la gran carta del DT y otros portero como Brayan Cortés no han podido ver acción, en la que el director técnico explicó.

“Independiente del uno o del dos, Brayan (Córtes) tiene no sé cuantos partidos en la selección, unos 30-40 partidos debe tener, por lo tanto ya sabe lo que es ponerse la camiseta de la selección, ha jugado clasificatorias”, partió indicando Córdova.

Siguiendo en su explicación, el estratega fue muy claro en qué está buscando la consolidación de Lawrence Vigoroux en el arco de la Selección Chilena, pensando en los próximos desafíos del equipo de todos.

Córdova proyecta con todo a VIgoroux en La Roja | Foto: Photosport

“Le estamos dando estos partidos a Lawrence (Vigoroux), es el arquero que está en mejores condiciones, hay que darle mucha confianza”, remarcó.

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Concluyendo, Córdova indicó que tiene mucha expectación por la gran cantidad de variantes que tiene la Selección Chilena en el arco, en la que nombra a sus tres grandes candidatos para seguir formando parte del recambio nacional en dicha zona del campo de juego.

“No sé cuántos partidos ha jugado desde que yo estoy, pero hay que seguir sumando arqueros, como Christian (Bravo) que vino ahora, estamos esperando por la recuperación de (Sebastián) Mella, que ya también jugó, está Gabriel Maureira, tres arqueros que son sub 23, en un par de años vamos a estar bien cubiertos en ese ítem”, cerró.