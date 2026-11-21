El portero nacional, Lawrence Vigoroux es hoy en día uno de los pocos jugadores que tiene la aprobación de los hinchas nacionales por lo que ha sido su actuación en la Selección Chilena, en la que se ha consolidado como una de las pocas figuras.

En esta jornada, el guardameta de 33 años fue titular en lo que fue la igualdad a dos tantos de su Swansea City ante el West Bromwich Albion por la 16° fecha en la Championship.

Dentro de este compromiso, el arquero chileno se robó todas las miradas de este partido con una espectacular atajada, en la que volvió a parar un penal, que podía ser el 1-3 en contra de su equipo, pero que impidió aquello con un soberbio paradón.

Isaac Price le picó el balón a Vigoroux, en la que el portero nacional tuvo una tremenda reacción para reponerse y llegar al medio de la portería para atajar dicha pelota, recordando lo que es la memorable atajada de Claudio Bravo en una final entre Colo Colo y Universidad de Chile.

VIDEO: REVISA EL ATAJADÓN DE VIGOROUX EN INGLATERRA