Claudio Bravo nombra al único titular indiscutido en La Roja: “Lo está haciendo muy bien”

El ídolo nacional, Claudio Bravo nombró el jugador que para él es el único titular en La Roja.

La Selección Chilena sigue con lo que es su proceso de recambio, pensando en lo que son los próximos objetivos del equipo de todos, en donde se espera cortar con la mala racha de resultados que han dejado a Chile fuera de los últimos mundiales y con escaso protagonismo en la Copa América.

Sobre esto, un ídolo nacional como lo es Claudio Bravo conversó con Radio ADN en el programa de ‘Los Tenores’, en la que se refirió al presente de la selección, en la que puntualizó su análisis en la portería del equipo, en donde siente que es el puesto que hoy mejor está cubierto.

“Ellos están en una posición distinta, hay una expertis, una maduración y han pasado por ese cúmulo de errores donde son penalizados cuando les toca competir a Brayan (Cortés), lo está haciendo muy bien (Lawrence) Vigoroux , en la selección ya es de las posiciones donde hay un asentamiento”, parte indicando Bravo.

Agregando a esto, el ‘Capitán América’ profundizó en sus elogios por Lawrence Vigoroux, en donde destacó lo que ha sido su gran rendimiento, el que hoy lo tiene como un elemento clave dentro del conjunto nacional.

Vigoroux es elogiado por Bravo | Foto: Photosport

“La gran mayoría de las camisetas siguen dando vueltas, pero en el caso de él (Vigoroux) no, la tarea de los demás es ya asentarse con una camiseta y decir ‘yo voy a ser el lateral, central, volante o delantero fijo de la selección’” declaró.

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Finalmente, Bravo deja más que claro que hoy dentro de la Selección Chilena el único jugador que tiene una camiseta asegurada de titular es Lawrence Vigoroux y todo esto gracias a su gran rendimiento, que ha logrado sostener con el pasar de los partidos.

“Si tú paras un once, el primer nombre que se te viene a la cabeza es él y el resto te genera una sensación de que cuesta poner la camiseta a alguien”, cerró.