Clavito Godoy menciona a dos DT que podían asumir en La Roja: “¿Por qué no le dieron la Selección a un chileno?”

Ricardo Gareca tomó el desafío como entrenador de la Selección Chilena. El Tigre dejó claro que su principal misión es la adulta y clasificar a la Copa del Mundo del 2026. “Lo mío estrictamente pasa por la mayor. Lo quiero dejar claro. Eso no quiere decir que uno no tenga relación directa con los técnicos de las menores, con los técnicos del fútbol chileno… La selección va a estar abierta para todos. Pero la mayor quema una barbaridad y uno tiene que estar totalmente enfocado”, dijo el DT.

Esta declaración de principios no dejó del todo conforme al histórico estratega del balompié nacional, Hernán “Clavito” Godoy. “Buen entrenador. Habla bien claro… se va a preocupar de la adulta nomás”, expresó el profesional de 82 años en diálogo con Bolavip Chile.

Luego aseguró que le gustaría más compromiso del nuevo DT de La Roja con las selecciones jóvenes: “Ese es el problema. Él va a buscar resultados, pero son tres años que lo tienes que esperar a ver si llegamos o no llegamos y si no se va para la casa y con los bolsillos llenos de plata”.

Clavito recordó el trabajo de José Sulantay junto a Rodolfo Dubó: “Acá por ejemplo seguimos ignorando lo que hizo Sulantay. Él con Dubó hicieron un trabajo sensacional. Después vinieron y se sentaron (Marcelo) Bielsa y (Jorge) Sampaoli a costillas del trabajo del Negro. Pero nadie lo dice, porque es chileno”.

En ese aspecto, se preguntó por qué no le dieron la oportunidad a un estratega nacional para tomar a La Roja adulta: “¿Por qué no le dieron la Selección a un chileno en esas circunstancias? A Gustavo Huerta, al Nano Díaz ¿A un chileno por qué no se la dieron con esas facilidades? Porque se ponen el parche antes de la herida. El presidente de la ANFP es bueno para el palabrazo y el blablá”.

Hernán Godoy piensa que habían DT chilenos capacitados para asumir en La Roja (Foto: Photosport)

¿Cuándo jugará la Selección Chilena adulta?

La Selección Chilena competirá en la fecha FIFA de marzo. Para aquella instancia que se desarrolla entre el 18 y el 26 del tercer mes del año, la Federación de Fútbol de Chile busca cerrar dos encuentros amistosos.

Chile ya tiene un amistoso confirmado para el 26 de marzo ante Francia en el Stade Velodrome. Pero también jugaría un compromiso ante Albania el día 23 y sería el debut del Tigre Gareca.