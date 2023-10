Cristián Arcos pide bajar las revoluciones por Lucas Assadi en La Roja: "No me parece que haya hecho los méritos para..."

La Selección Chilena sub 23 cerró de gran forma su participación por la fase grupal dentro de los Juegos Panamericanos, en el que ‘La Roja’ se impuso de forma sólida por 5-0 ante República Dominicana y se mete de lleno en la lucha por el oro en esta competición.

Ante lo que fue este compromiso, el periodista Cristián Arcos conversó en exclusiva con Bolavip Chile y tuvo palabras para lo que fue el desempeño del equipo, en la que no se vuelve loco con la goleada.

“Era un partido con muy poco nivel de exigencia, pero jugaron varios, hizo varios cambios Berizzo, hacer goles siempre ayuda, mientras se tome como se tenga que tomar, mientras no se mareen, es importante ganar, a los equipos discretos hay que ganarle por hartos goles y se ganó por hartos goles”, comenzó señalando Arcos.

Siguiendo en esa línea, se le consultó al comunicador por sobre la solicitud a Lucas Assadi en la Selección Adulta, como lo han hecho con Damián Pizarro, en la que es muy claro, indicando que el 9 de Colo Colo si lo encuentra válido como una opción, más no el jugador de la U.

Assadi anotó en el triunfo de Chile | Foto: Twitter

“En esta Selección, si, en la adulta, me parece que Pizarro puede ser un nombre para la adulta, pero Assadi no lo creo, no sé, no me parece que haya hecho los méritos para estar en una nómina adulta”.

“Yo tomo estos campeonatos con mucha calma, porque no va a faltar el que diga que estos tienen que jugar las Eliminatorias, no son comparables, no son compatibles un campeonato Panamericano con unas Eliminatorias, no se parecen en nada”, explicó.

Reafirmando aquello, el ‘Tenor escritor’ indicó que a Lucas Assadi aún le falta consolidarse dentro de su equipo para ser una real opción en la Selección Chilena en estos momentos.

“Assadi me gusta mucho como jugador, pero no es titular ni en su equipo, a menos que juegues en el exterior y que con una relevancia importante, yo creo que si no es titular en su equipo en Chile, difícilmente puede tener oportunidades en la Selección, algún día las va a tener”, declaró a Bolavip Chile.

Finalmente, Arcos habló de lo que es la ilusión que crece dentro de la Selección Chilena en poder conseguir el oro, en la que se toma esto con calma y llama a ir paso a paso, señalando que el próximo rival, Estados Unidos, es muy complicado.

“Falta Estados Unidos, yo no me confiaría todavía, obviamente la perspectiva está bien, porque al equipo no le han hecho goles, el equipo tiene el arco en cero”, cerró.