Mucho dolor hay en el ambiente tras la dura eliminación de la selección chilena de la Copa América, que tempranamente dijo adiós al certamen continental de países dejando mucha amargura entre los aficionados.

Pero, para explicar un poco el desarrollo y resultado de lo hecho por La Roja, hay que ir mucho más allá independiente de lo que ocurrió con los arbitrajes, que claramente perjudicaron a los nacionales.

Sin embargo, el periodista Cristián Caamaño sostiene que no podemos quedarnos con ese análisis y es necesario entrar a la cancha, para dar cuenta que lo hecho por el equipo que dirige Ricardo Gareca, fue muy paupérrimo, dando cuenta que hay que dar vuelta la hoja y sobre todo, que Chile no tuvo respuestas ante situaciones adversas.

“Ya basta del distinto, ya no es Alexis, podrá haber un distinto desde lo anímico o del liderazgo, pero no hay distinto. No pudimos agarrar vuelo y luego, situaciones que te pueden pasar en una clasificatoria que un mal árbitro, una expulsión o una irresponsabilidad y ante esa situación, no tuvimos respuesta”, afirmó Caamaño.

También fue más drástico en su postura y sentenció que hoy por hoy, La Roja está en un lugar que reitera tanto en eliminatorias como en la Copa América. “Fundamentalmente el fútbol siempre tiene lógica, los cuatro equipos que se fueron eliminados son los mismos que están entre los últimos de la eliminatoria, Chile, Paraguay, Bolivia y Perú”, dijo el periodista en el programa Puntapié Inicial de Radio Agricultura.

Caamaño: “Estamos en el…”

Continuando con esa dura intervención, el comunicador hizo aterrizar a todos respecto a darnos cuenta en el lugar que está la selección hoy por hoy.

“Nos guste o no, Chile está en el lote de los malos. Podemos seguir alegando contra los árbitros, seguir ganando clicks o likes diciendo que es un sinvergüenza, pero el análisis debe ir más allá”, enfatizó.

También, tuvo conceptos respecto a lo que fueron algunos jugadores y lo que viene pensando en el proceso clasificatorio. “Desgraciadamente, nos quedamos con más malas sensaciones que buenas, porque en septiembre no se cómo va a estar Alexis, no vamos a tener a Bravo, Isla seguirá siendo un lateral más defensivo que ofensivo, Suazo seguirá en deuda en la selección y podríamos seguir nombrando a una serie de jugadores”, detalló.

Finalmente, cerró con una dura evaluación, “es preocupante, no se encienden alarmas, pero no avanzamos lo que pensamos que íbamos a avanzar en esta copa de la mano de Gareca”, concluyó Caamaño.