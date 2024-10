La salida de Carlos Palacios de La Roja sigue dejando críticas. Esta vez, Cristián Caamaño arremetió contra el jugador de Colo Colo y de paso le envió un potente recado a Ricardo Gareca.

En los micrófonos de Radio Agricultura, el periodista analizó las declaraciones del volante de 24 años. ¿Qué pasó? Este último aseguró que su salida de la selección no fue unilateral. El periodista cuestionó ello.

“Otra vez se enfrenta con Gareca, porque él se aferra al comunicado. La defensa que hacen todos los pro Palacios es que el comunicado dice otra cosa. Yo dije que el gol es un autogol de comunicaciones de la ANFP”, señaló.

En dicha línea, Caamaño aseguró que el DT de La Roja sí quiso mantenerlo en el combinado a pesar de sus complicaciones. Sin embargo, no encontró respuesta del mediocampista en medio de la emergencia.

“Palacios dice que nadie lo quiso retener, bueno, Gareca cuando da su explicación a través de sus ayudantes, dijo: ‘Pero a ver, Carlos, cuéntame cuáles son tus problemas. Para ver si te podemos ayudar antes de liberarte'”, cuestionó.

Es por eso que lanzó: “Gareca lo dijo. Lo que explica es que el jugador le dice ‘no, son muy personales y me tengo que ir’.

Cristián Caamaño cuestionó duramente a Carlos Palacios y Ricardo Gareca. (Foto: Agricultura)

“Gareca queda de gil”

Finalmente, aludió a los argumentos del jugador para no representar a su país. No perdonó nada y cuestionó a los dos actores de la bullada teleserie: el jugador y el DT.

“Entonces, cuando él dice que se tiene que ir, claro, te abren la puerta. No lo van a dejar encerrado, no es un rehén de la selección”, criticó.

“Hay que ser hombrecito, compadre. Me quería ir de la selección por problemas personales y punto, pero no puedes saltar a decir que el técnico de la selección no lo quiso retener. Otra vez, Gareca queda como gil”, cerró.