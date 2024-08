Cristián Caamaño le envía un claro mensaje a Ricardo Gareca para el partido de La Roja ante Argentina: "No nos pongamos..."

Dos encuentros claves tendrá que afrontar La Roja en septiembre de cara a sus aspiraciones a estar en la próxima Copa del Mundo, por lo que Ricardo Gareca entregó la lista de 26 jugadores que representarán a nuestro país en dichos compromisos.

El primer duelo será ante nada más y nada menos que la Selección Argentina de Lionel Scaloni, la que no contará con varias de sus figuras, como son: Lionel Messi y Ángel Di María, entre otros.

Es por esto que el “Tigre” ya planifica lo que será dicho cotejo, donde el Equipo de Todos intentará dar el batacazo y traerse a Santiago puntos importantes para las Eliminatorias Sudamericanas.

CRISTIÁN CAAMAÑO ACONSEJA A RICARDO GARECA EN LA ROJA

Fue en el programa Deportes En Agricultura de Radio Agricultura que el panel fue analizando los nombres de esta nómina y ahí el periodista Cristián Caamaño le mandó un claro mensaje al adiestrador argentino de Chile.

“Juguemos a la resistencia y no nos pongamos líricos ante Argentina en Buenos Aíres, no pensemos que esta selección después de la Copa América va a dar una lección de fútbol ¿Sabes por qué? La diferencia de gol importa, así que no nos podemos ir a regalar”, declaró el comunicador.

Gareca ya piensa en el duelo ante Argentina | FOTO: Andres Pina/Photosport

Cabe consignar que la selección chilena ha vencido a la Albiceleste solo una vez jugando por los puntos: fue el año 2008 en el Estadio Nacional con la anotación de Fabián Orellana.

¿CUÁNDO JUEGA LA ROJA ANTE ARGENTINA?

La Roja visitará a Argentina en el Estadio Monumental de Buenos Aires el jueves 5 de septiembre a las 20:00 horas de la tarde.