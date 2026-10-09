Cristián Caamaño sorprende con su candidato para la banca de La Roja: “Necesitamos un bicho”

El periodista nacional, Cristián Caamaño propone a este candidato para la banca de La Roja.

En la Selección Chilena ha ido creciendo lo que es la expectación por encontrar a un nuevo entrenador pensando en lo que son las Eliminatorias para el Mundial 2030, lo que es el gran objetivo para ‘La Roja’.

El proceso que ha liderado Nicolás Córdova ha generado muchas dudas en base a resultados y forma de juego, lo que hoy en día genera como gran prioridad el poder encontrar un nuevo DT para Chile.

Con este escenario, varios nombres son los que han aparecido en el radar y en donde el candidato número uno parece ser Manuel Pellegrini, el DT del Real Betis, quien es el principal objetivo del equipo de todos.

Su situación contractual con el conjunto español hace que hoy en día su llegada de forma inmediata a Chile se haga complicada y por esto, ya otros nombres como los de Gustavo Álvarez, Gustavo Quinteros y Julen Lopetegui han asomado como opción.

Quinteros es el gran candidato de Caamaño | Foto: Photosport

Caamaño deja a su gran candidato para La Roja

Sobre este escenario que se vive en el equipo de todos, el periodista nacional, Cristián Caamaño dentro de su espacio en el programa ‘Balong Noche’ dejó a su gran candidato para la banca de la Selección Chilena: Gustavo Quinteros.

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“A mí me gusta (Quinteros), necesitamos un bicho, para lo que necesita hoy Chile, está a la mano Quinteros”, declaró el comunicador.

Hoy en día, Gustavo Quinteros se encuentra como agente libre tras lo que fue su último paso por Independiente de Avellaneda en Argentina, en la que estaría más que dispuesto a escuchar una propuesta para dirigir a la Selección Chilena.