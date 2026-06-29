Gustavo Quinteros busca arrebatarle a Colo Colo un anhelado fichaje: Independiente ya inició contactos

El ex DT del 'Cacique', Gustavo Quinteros busca arrebatarle este fichaje a Colo Colo en el mercado.

Colo Colo ya empieza a poner el foco en lo que es el mercado de pases, en donde los ‘Albos’ quieren aprovechar esta ventana de transferencias para poder nutrir su plantel pensando en lo que será la segunda parte del año.

Por esto, el estratega Fernando Ortiz ya tendría definido los puestos para reforzarse en este mercado, en donde uno de estos sería en la portería, zona del campo en la que buscó fichar en el pasado y que para hoy, vuelve a ser una prioridad tras la lesión de Fernando de Paul.

Ante esta solicitud, uno de los grandes candidatos que ha aparecido en el radar de Colo Colo ha sido el portero Santiago Mele, el guardameta uruguayo que hoy milita en el Monterrey de México.

Desde hace unas semanas que el nombre del arquero de la Selección de Uruguay ha sido vinculado al ‘Cacique’, pero en los últimos días hay un viejo conocido de Colo Colo que se metería en la lucha por el fichaje del portero uruguayo.

Independiente busca a Mele | Foto: Getty Images

Quinteros quiere a Mele en Independiente

Desde el otro lado de la cordillera han señalado que desde Independiente levantaron el teléfono para consultar por la situación de Santiago Mele y que incluso, ya habrían tenido reuniones vía telemática con el entorno del jugador para ver la posibilidad de su fichaje.

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El ex DT del ‘Cacique’, Gustavo Quinteros busca un portero para Independiente de Avellaneda pensando en el próximo semestre, en la que ve a Santiago Mele como su gran candidato para cumplir dicho sueño de reforzar su plantilla.

En las últimas horas, el periodista Matías Martínez informó en su cuenta de ‘X’ que en el conjunto argentino ya se mueven con todo y prepararán su primera oferta por el portero uruguayo.

“Independiente prepara la primera oferta por Santiago Mele. El Rojo ofertará un préstamo al Monterrey”, señaló el comunicador.

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De esta forma, en Colo Colo ponen mucha atención a lo que es esta situación, en la que el club argentino podría dejarlo sin su gran candidato para reforzar el arco del ‘Cacique’.