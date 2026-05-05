El presente de Luciano Cabral en Independiente dio un giro inesperado. Tras un inicio prometedor, el volante nacional de 31 años perdió todo protagonismo desde la llegada de Gustavo Quinteros al banco de Avellaneda

La situación de Luciano Cabral es crítica en términos de continuidad. El ex Coquimbo Unido quién sorprendió al medio argentino cuando llegó en 2025, no ha pisado el césped en los últimos cinco encuentros oficiales del equipo.

De hecho, su última aparición data del 27 de marzo en la Copa Argentina, donde anotó un gol en el triunfo 4-2 sobre Atenas de Río Cuarto, desde ese momento no sumo más.

Pese a ese aporte goleador, el técnico Gustavo Quinteros ha optado por otras variantes, dejando al chileno relegado al banco de suplentes o fuera de las convocatorias.

En lo que va de este 2026, el jugador apenas registra nueve partidos disputados y dos conquistas, cifras muy lejanas a las expectativas generadas con su contratación y que ilusionaron a la parcialidad local.

Gustavo Quinteros tiene relegado a Luciano Cabral.

¿Regreso a Argentinos Juniors?

Ante la falta de oportunidades, el futuro de Cabral parece estar lejos de Avellaneda y pese a algunos rumores de mercado que lo acercaban a los grandes de Chile, al parecer, su futuro está al otro lado de la cordillera.

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Según información del periodista Nelson Lafit, el volante podría retornar a Argentinos Juniors, club donde debutó profesionalmente en 2014. El conjunto de La Paternal, donde también militan el arquero nacional Brayan Cortés y el delantero Iván Morales, vería con buenos ojos su regreso para potenciar la segunda parte del año.

Cabe destacar que Cabral mantiene un vínculo vigente con Independiente hasta diciembre de 2027. Por ello, las próximas semanas serán claves para definir si el “Bicho” logra concretar un préstamo o la compra de su pase para repatriar al talentoso mediocampista en el mercado invernal.