Gustavo Quinteros estuvo en la mira de Universidad de Chile al término de 2023, justo tras salir del cuadro de Macul.

Universidad de Chile atraviesa un profundo recambio dirigencial. Tras la remoción del grupo Sartor del control de Azul Azul, el conjunto estudiantil pavimenta un nuevo camino para dejar atrás una problemática época.

Sin embargo, el polémico caso del grupo financiero sigue instalado en la justicia y semana a semana se conocen más novedades. Incluso, algunas de ellas atañen a lo deportivo: Gustavo Quinteros pudo llegar a La Cisterna.

Así lo expuso el reportaje de Informe Especial de TVN, que reveló chats de los administradores de la concesionaria entre 2020 y 2025. En 2023, hubo una conversación sobre el entrenador que pasó por Colo Colo y Universidad Católica.

Tras su adiós al cuadro de Macul en diciembre de aquel año (por no renovación de contrato), el estratega mencionado fue opción para los laicos, pero Gustavo Álvarez fue el elegido por la cúpula de Universidad de Chile.

“Se pidió que el DT para el 2024 haya dirigido en Chile en 2023 y para ello habían dos candidatos, uno era (Gustavo) Quinteros y el otro (Gustavo) Álvarez“, indicó Pedro Pablo Larraín Mery en su calidad de cofundador de Sartor.

Gustavo Quinteros estuvo en carpeta de Universidad de Chile. (Imagen: Photosport)

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Los chats de Sartor impactan en Universidad de Chile

A su vez, otro detalle que se filtró fue que tanto Rodrigo Holgado como César Pérez fueron alternativas en el elenco universitario. ¿Cuándo? En el mercado de fichajes de inicios de 2024.

Sin embargo, tales negociaciones no proliferaron y Universidad de Chile avanzó por el plan B en las respectivas posiciones: Matías “Tucu” Sepúlveda en el mediocampo y Luciano Pons en el ataque.

Cabe consignar que tanto Pedro Pablo Larraín Mery como Michael Clark se encuentran en prisión preventiva. Enfrentan distintas acusaciones por delitos económicos, tales como estafa y administración desleal, entre otros.