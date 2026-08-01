“Ve con buenos ojos regresar a…”: el jugador que puede tener los días contados en Universidad de Chile

El jugador de la Universidad de Chile que podría estar viviendo sus últimos días en el club.

Universidad de Chile se prepara para lo que será su importante duelo dentro de la Liga de Primera ante Huachipato, en el que los ‘Azules’ esperan poder sumar los tres puntos para seguir peleando por la parte alta.

A horas de lo que será este duelo ante los ‘Acereros’, en el ‘Romántico Viajero’ se dio a conocer una noticia que remeció todo en el Centro Deportivo Azul, con la posible partida de un jugador, la que sufriría Fernando Gago.

Se trata del delantero, Juan Martín Lucero, quien podría estar viviendo sus últimas horas como jugador de la Universidad de Chile tras el interés de un equipo del fútbol argentino.

¿El club que lo sigue? Independiente de Avellaneda, el equipo que es comandado por Gustavo Quinteros estaría tras los pasos del ‘Gato’ para este segundo semestre, con quien ya sostiene conversaciones.

Lucero hace noticia | Foto: Photosport

Lucero tendría el deseo de volver a Argentina

En las últimas horas, el periodista argentino, Lucas Srago informó en su cuenta de ‘X’ de que en Independiente ya iniciaron conversaciones con Juan Martín Lucero y podría volver al ‘Rojo, club en el que estuvo entre 2014 y 2016.

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Dentro de esta información, el comunicador dejó la puerta más que abierta para la llegada de Lucero al conjunto argentino, ya que el jugador ‘no ve con malos ojos’ el poder retornar a su país.

“Independiente abrió conversaciones por Juan Martín Lucero, delantero de 34 años con pasado en el Rojo. Gustavo Quinteros insiste por un centrodelantero para competirle a Gabriel Ávalos. El “Gato” ve con buenos ojos regresar al fútbol argentino”, fue lo que informó.

Con esta información, se espera que las próximas horas puedan ser cruciales para conocer que será del futuro del delantero de 34 años, quien deberá decidir si sigue en la U o retorna al fútbol argentino.

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