Mathías Vidangossy fue una de las grandes figuras de la Selección Chilena Sub 20 en el Mundial de Canadá 2007, destacando por su técnica, velocidad y visión de juego.

Tras una carrera marcada por altibajos en distintos clubes de Chile y el extranjero, el talentoso mediocampista formado en Unión Española anunció su retiro del fútbol profesional a fines de 2025.

Sin embargo, Vidangossy encontró en la Kings League —innovador torneo creado por el exfutbolista español Gerard Piqué y el streamer Ibai Llanos— una oportunidad para reconectar con la pasión por el fútbol y disfrutar nuevamente de este deporte de manera lúdica y emocionante.

En la Kings League, Vidangossy ha defendido las camisetas de Real Titán y Aniquiladores | FOTO: Kings League

Mathías Vidangonssy y el impacto de la Kings League en su vida

En conversación con Canal 13, el exfutbolista, nominado para representar a Chile en la Kings World Cup Nations 2026, confesó lo que siente al participar en este certamen.

“Yo ya estaba en la parte final de mi carrera, y entrar a esta liga me hizo volver a ser niño, ha sido un cambio muy bueno para mí“, señaló Vidangossy.

“Para mi forma de jugar fútbol, es un formato que me entretiene mucho porque tiene duelos donde juegas un uno contra uno o un dos contra dos. Tiene más adrenalina y te hace sentir emociones rápidas, y por eso mismo es un torneo que apunta a la gente más joven, que busca cosas más inmediatas”, agregó.

Con esto, Vidangossy prueba que la pasión por el fútbol no tiene límites y que todavía puede vivir momentos llenos de emoción en la cancha.

El canal que transmitirá la Kings World Cup Nations en Chile

Canal 13, a través de todas sus plataformas, transmitirá los partidos de la Kings League que comienzan el próximo 3 de enero a las 16:00 horas con el duelo entre Chile y Países Bajos.