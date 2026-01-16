En pleno verano y mientras el fútbol chileno se prepara para su regreso, el país volvió a ilusionarse de la mano del Mundial de la Kings League, donde La Roja presidida por Arturo Vidal, Pedro Canales y Shelao está haciendo historia en Brasil: tras una dramática definición por ‘shootouts’, Chile eliminó a España y clasificó a una inédita final que se definirá el próximo sábado.

Una de las grandes figuras que la rompe en la selección de fútbol 7 de Chile es Mathías Vidangossy, ex seleccionado de la recordada Roja Sub 20 que disputó el Mundial de Canadá 2007 junto a figuras como Arturo Vidal, Alexis Sánchez, Gary Medel y Mauricio Isla.

El talentoso futbolista, quien sigue activo, vive un nuevo aire en el fútbol tras su adiós de Curicó Unido en 2024 y una carrera que estuvo marcada por altos y bajos, donde la depresión jugó un papel determinante en su vida.

Mathías Vidangossy brilló en el fútbol chileno y dijo adiós en 2024 (Photosport).

“Creía que todo iba a ser distinto. Hasta los 30 años me costó sobreponerme. La depresión me generó pensar mucho hacia atrás y no enfocarme en el presente”, reveló en una entrevista con TNT Sports.

Sin embargo en el torneo de influncers, el recordado ‘10’ volvió a brillar con luz propia. A pesar del paso del tiempo, el mediocampista mantiene su condición de jugador de culto, con una capacidad técnica y visión de juego incombustible.

En conversación con LUN hace unos días, Vidangossy explicó su renacer en la Kings League: “Uno nunca sabe las vueltas de la vida. Creo que trae muchas sorpresas, aunque la verdad es que hoy estoy disfrutando de la Kings League y después veremos qué pasa“.

Actualmente, el futbolista que jugó en Villarreal y jugó en más de 15 clubes, está radicado en México donde estudia autoconocimiento. “Quiero ayudar a personas, para que se conozcan y puedan seguir resolviendo situaciones. Es algo que me gusta y es parte de los proyectos que tengo”, confesó en AS.