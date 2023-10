La Selección Chilena comienza a dejar atrás el importante triunfo por 2 a 0 ante la Selección de Perú y ya se enfoca en lo que será el vital duelo ante la Selección de Venezuela en el Estadio Monumental de Maturín.

Y es que ambas selecciones sudamericanas están obligadas a obtener un triunfo, para así seguir ilusionándose con la ansiada clasificación al Mundial de 2026.

En lo que va de las Eliminatorias, la Roja acumula una victoria, un empate y una derrota, resultados que tienen al equipo de Eduardo Berizzo en un expectante quinto puesto.

Los jugadores de La Roja quieren seguir abrazándose | FOTO: Dragomir Yankovic/Photosport

No obstante, durante el programa Agenda Matinal del canal de Youtube Todo Es Cancha, el periodista Francisco Eguiluz fue más allá y se la jugó el nombre del futbolista más regular del Equipo de Todos en lo que va de las Clasificatorias.

“Diego Valdés ha sido el mejor de las Eliminatorias hasta ahora, es el más parejo”, lanzó el reconocido comunicador.

“Fue el que más me gustó contra Uruguay, el que más me gustó con Colombia y el que más me gustó con Perú. Contra Uruguay y Colombia demasiado preso de la banda, contra Perú lo soltó y te movió el equipo”, sentenció.

¿Cuándo vuelve a jugar La Roja?

La Selección Chilena saltará a la cancha en tierras llaneras este martes 17 de octubre a las 18:00 PM de Chile continental.