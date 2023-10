Leonel Herrera ya no aguanta más a Alexis Sánchez como '10' en La Roja: "No es un organizador, tiene que finiquitar las jugadas"

La Selección Chilena venció de manera sufrida a Perú en el Estadio Monumental y ahora se enfoca en lo que será el compromiso ante la Selección de Venezuela, partido válido por la fecha 4 de las Eliminatorias Sudamericanas.

Uno de los temas que más preocupan al cuerpo técnico de Eduardo Berizzo es la falta de gol de los dos delanteros de La Roja: el chileno-inglés Ben Brereton y Alexis Sánchez.

A raíz de esta situación, Bolavip Chile se contactó con Leonel Herrera Rojas, exfutbolista integrante del histórico Colo Colo 1973, que habló sobre el mal momento que atraviesa el jugador del Villarreal de España.

“Ben Brereton lamentablemente no ha rendido por todo lo que se espera de él. No es mal jugador, pero tampoco es un gran jugador, pero es una persona que no se entrega nunca y te ayuda en lo defensivo y hay que sacarle provecho en la parte física. Hay que darle otra oportunidad”

Brereton no se ha visto cómodo en los últimos duelos de La Roja | FOTO: Javier Vergara/Photosport

SU OPINIÓN SOBRE ALEXIS SÁNCHEZ

Sin embargo, el ex seleccionado nacional no solamente habló sobre Brereton sino que también tuvo palabras para el Niño Maravilla, el cual fue duramente criticado por su nivel ante los incaicos.

“Alexis Sánchez ya se está tirando para atrás y hay que decirle no es un organizador sino un hombre que finiquita las jugadas y para eso tiene que estar cerca del área rival. Él es bueno a dos o tres metros del área porque es encarador, busca el área, pero no es un enviador”, manifestó el ex zaguero central albo.

“A Alexis Sánchez le sacan la mugre a patadas en la mitad de la cancha y los golpes duelen y ahí no es ninguna ventaja para nuestro equipo que le peguen en la mitad, ahora si le pegan cerca del área es medio gol. No tiene que alejarse mucho del área”, remató.

¿Cuándo juega la Selección Chilena por las Eliminatorias?

La Selección Chilena visitará a Venezuela el martes 17 a las 18:00 horas en el Monumental de Maturín.