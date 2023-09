Una dolorosa derrota sufrió la selección chilena ante Uruguay por tres tantos a uno en su debut por las clasificatorias sudamericanas rumbo a la Copa del Mundo de Norteamérica 2026, en el Estadio Centenario de Montevideo.

Y fue un partido complejo para La Roja, quienes terminaron cediendo ante la escuadra que dirige Marcelo Bielsa. Bolavip Chile conversó con el ex técnico de Audax Italiano, Raúl Toro quien enfatizó que el tema pasó netamente por la jerarquía.

“No es que no levantemos cabeza, si no que la jerarquía manda. No es coincidencia que entre Vidal y cambie el partido. Lo que pasa que la jerarquía que tienen los uruguayos, no tiene nada que ver con la que tienen los chilenos”, enfatizó el profesional.

De manera resignada comentó que en el duelo buen poco se pudo hacer, si los nacionales perdían balones que los celestes aprovechaban con todo esplendor. “Los goles que hizo Uruguay fueron por pérdida de los jugadores chilenos. Ellos, están jugando en las mejores ligas, en fin. No había por dónde”, aseveró.

En relación a lo que viene, Toro manifiesta que hay que mirar con fe el próximo partido, pero reiterando que sin jerarquía es difícil y apunta a un jugador en particular. “Hay que ser optimistas, aunque me llamó la atención Erick Pulgar, bajito y no es lo que viene haciendo en el Flamengo. Si esto es jerarquía, nomás”, sostuvo el ex DT.

En ese sentido, Toro implora que los jugadores con más experiencia de la selección puedan estar en el siguiente encuentro ante Colombia. “Si hubiese estado Alexis, Vidal desde el principio, otra cosa hubiese sido. Cuando entró Arturo como que los uruguayos sintieron esa presión. Yo digo que los jugadores se tienen que ir haciendo como acá en Chile Alexander Aravena y Marcelino Núñez”, expresó.

Finalmente, sí rescató a un jugador en la derrota en Montevideo. “El mejorcito del medio fue Diego Valdés. El que más metió y de hecho si hubiese tenido un poquito de calidad, anotaba en el primer tiempo. Pero hay que tener paciencia en este equipo”, concluyó Toro.

Toro rescató el nivel de Diego Valdés (Photosport)

¿Cuándo y contra quién es el próximo partido de Chile en las eliminatorias?

Ahora La Roja tiene un segundo desafío, nada más ni nada menos que ante Colombia, este martes 12 de septiembre a las 21:30 horas en el Estadio Monumental.