La selección chilena cayó por tres tantos a uno ante Uruguay en el arranque de las clasificatorias sudamericanas rumbo al Mundial de Norteamérica 2026, en el Estadio Centenario de Montevideo.

Una derrota que cala hondo, más allá que no se ven aspectos que permitan vislumbrar un buen cometido durante este proceso para Eduardo Berizzo y su plantel de jugadores.

Gabriel Mendoza, en diálogo con Bolavip Chile entregó su análisis respecto a la caída ante los charrúas en el arranque del proceso y dentro de las responsabilidades, apuntó hacia el volante del Flamengo, Erick Pulgar.

“Yo creo que más por el lado del lateral, en el medio también. Pulgar que lo venía haciendo espectacular y no se qué le pasó. Mostró poco peso internacional con un Valverde con De La Cruz que se comieron el mediocampo”, afirmó el Coca.

Sobre el desarrollo mismo del compromiso, el ex Colo Colo enfatizó que “empezamos bien tácticamente, después sucumbimos y no pudimos hacer más cosas. El ingreso de Vidal le dio otro peso, otro sello y prueba de eso es que termina haciendo el gol”, aseveró el ex lateral.

Otro aspecto que criticó el ex seleccionado nacional fue el sector de ataque, donde sostiene que Chile es muy liviano y que sin Alexis Sánchez, es bien poco lo que se puede hacer. “No se ve un equipo con una delantera potente. Sin Alexis se nota que falta ahí y con un mediocampo, ya sea con un volante de creación o uno mixto que llegue o cree oportunidades de gol. Brereton no se vio bien, se le nota la falta de fútbol“, expresó el otrora futbolista.

¿Y su pálpito para el próximo martes? “Contra Colombia en el Monumental, estamos obligados a ganar”, finalizó Gabriel Coca Mendoza.

Mendoza criticó el nivel de Ben Brereton (Photosport)



¿Cuándo y contra quién es el próximo partido de Chile en las eliminatorias?

Ahora La Roja tiene un segundo desafío, nada más ni nada menos que ante Colombia, este martes 12 de septiembre a las 21:30 horas en el Estadio Monumental.