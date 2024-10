En la antesala del partido entre la selección chilena y su similar de Brasil por la novena fecha de las clasificatorias sudamericanas rumbo a la Copa del Mundo de 2026, se realizó la tradicional conferencia de prensa del entrenador, Ricardo Gareca.

En la oportunidad, llamó mucho la atención la postura del Tigre, a quien se le notaba molesto y les manifestó a los periodistas, que con ellos no podía debatir de fútbol, por la sencilla razón que ellos no eran entrenadores.

Un concepto que llamó poderosamente la atención y que desde luego tuvo muchas reacciones. Una de ellas, fue la del propio periodista Fernando Solabarrieta, quien se ha mostrado como un fiel opositor a la gestión del argentino.

Solabarrieta y la gran revelación sobre Gareca

Una de sus grandes críticas es la forma en qué planteó su rabia en la conferencia y reveló un importante dato que puede marcar el futuro del ex DT de la selección peruana.



“Hasta Lasarte sacó a varios jugadores más, hay una falta de carácter, no digas nada entonces, si quieres mostrar disgusto, hazlo con propiedad. A mi los jugadores me dijeron adentro que no les llega, esto es terminal, está perdido”, sentenció el comunicador en Radio La Metro.

Sobre la misma, argumentó que “a Bielsa menos le hubiese ocurrido esto“, expresó el ex relator.

Cerró con una nueva defensa del rosarino comparándolo con el Tigre. “Bielsa fue a Uruguay porque tenía estudiado al equipo, sabía del recambio importante y en Chile hizo lo mismo. Había que sacarle punta a eso, Bielsa tuvo la capacidad. No hay un jugador que sea producto de Gareca”, concluyó Solabarrieta.