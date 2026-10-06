Nicolás Córdova metió varios cambios respecto del once titular que enfrentó a Estados Unidos: Cepeda y Román quedan fuera.

La Selección Chilena tiene formación confirmada para enfrentar a México en Los Ángeles, en el último amistoso de la gira por Norteamérica. Nicolás Córdova presenta varias novedades en la oncena titular respecto al equipo que comenzó el partido ante Estados Unidos.

Entre los principales cambios destaca la ausencia de Lucas Cepeda, quien no puede jugar debido a la suspensión que arrastra tras ser expulsado en el encuentro ante Canadá. Tampoco estarán Ben Brereton, Iván Román y Víctor Felipe Méndez en la oncena titular.

La sorpresa en el arranque es Rodrigo Echeverría, quien tendrá la oportunidad de comenzar desde el arranque por primera vez en la gira. Además, otra de las ausencias será Marcelino Núñez, quien abandonó la concentración de La Roja tras protagonizar un fuerte conflicto con el técnico Nicolás Córdova.

De esta forma La Roja formará con Lawrence Vigouroux en el arco; Jonathan Villagra, Paulo Díaz, Diego Ulloa en defensa; Felipe Loyola, Gabriel Suazo, Vicente Pizarro y Rodrigo Echeverría en el mediocampo; mientras que el ataque estará compuesto por Darío Osorio, Gonzalo Tapia y Maximiliano Gutiérrez.

El duelo ante México será el último compromiso de la Selección Chilena en esta fecha FIFA y marcará el cierre de su gira por Norteamérica.