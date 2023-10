Este martes, la Selección Chilena intentará cerrar de buena forma una nueva fecha FIFA de octubre camino al Mundial de 2026, cuando enfrente a la complicada Selección de Venezuela, en el Estadio Monumental de Maturín.

Luego de la liberación de cuatro jugadores de La Roja, el entrenador argentino Eduardo Berizzo se la jugó y subió al avión que partió rumbo a Maturín a Matías Zaldivia, defensor de Universidad de Chile.

Zaldivia entrenando en Juan Pinto Durán | FOTO: Jonnathan Oyarzun/Photosport

Mucho se ha hablado en las últimas horas que el experimentado zaguero chileno-argentino fuese una opción real para ser titular ante la Vinotinto ante la baja de Guillermo Maripán.

A raíz de esto, el periodista Francisco Eguiluz le bajó el pulgar a esta llamativa idea y criticó lo que ha sido el rendimiento de Zaldivia en la segunda parte del torneo.

“A mí no me gusta la idea. Me parece que es un buen central para el Campeonato Nacional pero no creo que tenga nivel de selección y está citado ahí por una emergencia”, declaró el comunicador en el programa Todo Es Cancha.

“No nos olvidemos que Zaldivia ha sido responsable directo de un montón goles que le han hecho a la U en la segunda rueda. Si tú me preguntas por el Zaldivia de la Primera Rueda tenía nivel de selección, el de hoy creo que no”

De esta forma, habrá que seguir esperando algunas horas para ver que determinación tomará Berizzo y si finalmente se la jugará por Zaldivia u otro jugador.