Gonzalo Fouillioux destaca a este sorpresivo jugador en La Roja: “Se gana una variante”

La Selección Chilena logró un valioso triunfo en el cierre de esta extensa Fecha FIFA, en donde el conjunto nacional venció por 2-0 a la Selección de México gracias a los tantos de Maximiliano Gutiérrez y Vicente Pizarro.

Después de lo que fue este compromiso, el periodista Gonzalo Fouillioux tomó la palabra en el programa ‘Balong Radio’ para destacar a un jugador puntual dentro del equipo de todos, en la que sólo tuvo elogios para el partido del defensor Diego Ulloa.

“A mí me encantó el partido de Ulloa, porque hay jugadores que en sus primeros partidos de la selección tratan de pasar piola y no está mal, un error te puede condenar, pero lo que más me gustó, es que se veía muy tranquilo”, parte indicando Fouillioux.

Agregando, el comunicador puntualizó en que el jugador de Colo Colo se vio muy firme en la marca y muy asertivo con los pases progresivos dentro de la cancha, lo que sin duda lo hace ser parte de uno de los grandes ganadores de esta gira.

Ulloa es destacado por Fouillioux | Foto: Photosport

“Asumía riesgos con el pase, muchas veces encontró en profundidad a Tapia, fue a acosar a rivales en duelos muy alejados y en eso creo que se gana una variante interesante en la Selección Chilena”, remarcó.

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Concluyendo, Fouillioux sostuvo en que Ulloa aprobó de gran forma lo que fue su aparición dentro de la Selección Chilena, en la que se mostró como una gran variante defensiva para el conjunto nacional.

“Lo que me gustó de Ulloa y es lo que no me pasa con Román, es la tranquilidad, mucho gesto de tranquilidad, línea de pases, entregando seguridad, si bien el tipo no tiene 18 y tiene 23, está jugando sus primeros partidos en la selección”, cerró.