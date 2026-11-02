Gonzalo Fouillioux dispara contra este jugador de Universidad de Chile: “Está mal”

El periodista reprochó los gestos de Marcelo Morales tras la derrota contra Universidad Católica en el Claro Arena.

Universidad de Chile cayó en el Clásico Universitario. El elenco azul fue superado 1-0 por Universidad Católica y tendrá que enmendar el camino para no perder el rumbo en el tramo final de la temporada.

Por esto, Gonzalo Fouillioux le dejó un potente recado a una de las figuras del conjunto laico: lo llamó a considerar sus acciones fuera de la cancha a través de los micrófonos de Balong Radio.

¿Qué pasó? El periodista reprochó los gestos de Marcelo Morales contra los fanáticos de la UC. Mientras se retiraba a los camarines, el lateral izquierdo simuló tener frío frente a los seguidores locales.

“Él ha hecho esto bastante. Ese mensaje de faltarle el respeto al rival, sobre todo cuando perdiste, el hincha más termo podrá congraciarse con ese gesto, pero al hincha de la U no le hace ningún sentido cuando pierde“, criticó.

“Además, pensando en eso, la última vez que un jugador de la U fue e hizo algo así en el Claro Arena fue Lucas Assadi: lo suspendieron. Estás definiendo algo muy relevante, el Chile 2, por lo que necesitas jugadores responsables”, agregó.

Marcelo Morales realizó gestos contra los hinchas de la UC tras la derrota de Universidad de Chile. (Imagen: Photosport)

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Gonzalo Fouillioux expone a figura de Universidad de Chile

Finalmente, el comunicador adelantó que un eventual castigo contra Marcelo Morales puede ser fulminante para el cuerpo técnico de Fernando Gago. El DT también arriesga perderse algunos partidos.

“Tú lo que necesitas es contar con tus jugadores en las últimas fechas, no con jugadores que hacen gestos provocadores. Está mal, por más que te insulten, pero bueno, no es la primera vez que lo hace“, cerró.