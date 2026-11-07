Gonzalo Fouillioux se derrite por esta figura de U. de Chile: “Es muy buen jugador”

El periodista elogió el desempeño de Octavio Rivero en el triunfo sobre Deportes Antofagasta por Copa Chile.

Universidad de Chile volvió a los abrazos al acceder a las semifinales de Copa Chile. El conjunto estudiantil se metió entre los cuatro mejores equipos del certamen local y ello provocó la reacción de Gonzalo Fouillioux.

Para el periodista, hubo una figura azul que fue clave en el triunfo sobre Deportes Antofagasta. ¿Su nombre? Alabó lo hecho por Octavio Rivero en su titularidad en el Estadio Santa Laura.

En los micrófonos de Balong Radio, el comunicador llenó de elogios al delantero uruguayo, que ilusiona a los fanáticos universitarios con su renacer. Las lesiones le han pasado la cuenta desde su arribo.

“Para los que vimos el partido, Octavio Rivero, además de los goles que son muy importantes para un jugador como él, jugó muy bien. Demuestra que es, más allá de sus temas médicos, un muy buen jugador de fútbol“, comentó.

“Es un jugador muy colectivo, entiende muy bien el juego y que descarga. De hecho, en el gol de Eduardo Vargas toma una buena decisión. Hubo muy buenos apoyos de espalda“, añadió.

Octavio Rivero destacó en Universidad de Chile. (Imagen: Photosport)

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Gonzalo Fouillioux alaba a figura de Universidad de Chile

A su vez, el rostro de TV dejó sobre la mesa un punto a favor para Octavio Rivero. Sus compañeros lo perciben como un aporte, lo que queda demostrado en el terreno de juego.

“Se entendió bien con Eduardo Vargas, con Charles Aránguiz y Agustín Arce. Además tiene una característica de ser un 9 más grandote de área, que te fija defensores“, complementó.