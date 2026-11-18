El periodista alabó lo hecho por Jonathan Villagra en el empate sin goles contra Colombia. Le puso el visto bueno.

La Selección Chilena igualó 0-0 contra Colombia en el segundo partido de la fecha FIFA de noviembre. El combinado nacional no la pasó bien en el Estadio Monumental y ello fue abordado por Gonzalo Fouillioux.

Tras el enfrentamiento en Macul, el periodista realizó un análisis y valoró a una de las pocas figuras de La Roja que estuvo a la altura del desafío. Lo destacó por los dos encuentros contra los cafetaleros.

¿Su nombre? Jonathan Villagra. Para el comunicador, el defensor central de Colo Colo debe ser uno de los bastiones de la próxima convocatoria. Fue desde el arranque en ambos amistosos.

“Sacando a (Lawrence) Vigouroux, es lo más positivo de estos dos partidos. Está bien, siendo muy agresivo para saltar a acosar delanteros. Tuvo duelos bravos y lo sacó adelante“, señaló.

En dicha línea sobre el zaguero de la Selección Chilena, complementó: “Juega no sobrado, pero con la agresividad justa, tampoco pasado de rosca. Te transmite tranquilidad”.

Jonathan Villagra fue destacado en la Selección Chilena. (Imagen: Photosport)

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Jonathan Villagra aprueba en la Selección Chilena

Durante esta temporada, el futbolista en cuestión ha disputado una totalidad de 34 duelos con Colo Colo. Se coronó de la Liga de Primera y sigue con vida en las semifinales de Copa Chile.

Por este rendimiento exhibido, ha trascendido que el mercado de la Liga MX está abierto para Jonathan Villagra. Tiene contrato vigente con el elenco albo hasta el 31 de diciembre de 2030.